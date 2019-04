Kriminalität in Kevelaer : Wieder Kupferrohrdiebe unterwegs

Kevelaer Gleich dreimal in einer Nacht schlugen jetzt Kupferrohrdiebe in Kevelaers Innenstadt zu.

(zel) Inzwischen spricht auch die Polizei von einer Serie: Wieder wurden in Kevelaer Kupferrohre gestohlen. Wie die Polizei meldet, entwendeten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag unbekannte Täter an drei Häusern jeweils ein rund drei Meter langes Kupferfallrohr. Zwei der Häuser befinden sich an der Willibrordstraße und ein Haus an der Venloer Straße. Ein Anwohnerin der Willibrordstraße hatte gegen vier Uhr in der Nacht Kratzgeräusche gehört, die vermutlich von den Tätern stammten. In der Vergangenheit hatte es bereits zahlreiche Diebstähle gegeben. Auch an der Antoniuskirche waren Rohre abmontiert worden.