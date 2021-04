Initiative von Franz-Josef Schraven aus Kevelaer : Großprojekt für Wasserstoff im Kreis

Kevelaer Der Unternehmer Franz-Josef Schraven aus Kevelaer hat das Unternehmen WSN (Wasserstoff-Systeme-Niederrhein) gegründet. Die FDP sieht Potenzial.

Franz-Josef Schraven hat seit vielen Jahren das Ziel, die Solarenergie in der Region voranzutreiben. Was er vor einiger Zeit dem Landtagsabgeordneten und Vorsitzenden des FDP-Kreisverbandes Kleve, Stephan Haupt, und Jan Itrich, Vorsitzender der FDP-Kevelaer, vorstellte, habe gewaltiges Potenzial für die ganze Region, heißt es. Schraven hat das Unternehmen WSN (Wasserstoff-Systeme-Niederrhein) gegründet, mit dem er gemeinsam mit weiteren Partnern wie Jörg Fabri, Geschäftsführer von Allocate International, Rainer Elschen und als Technologiepartner Siemens und Wystrach den Kreis Kleve zu einem Zentrum der grünen Wasserstoffproduktion machen möchte.

„Die Idee ist, die in der deutsch-niederländischen Region schon bestehenden Kapazitäten zur Erzeugung erneuerbarer Energien weiter auszubauen und die Energiemengen, die nicht unmittelbar verbraucht werden können, in Wasserstoff umzuwandeln“, erklärt Schraven. Der so erzeugte grüne Wasserstoff aus überschüssigen erneuerbaren Energien könne in Speichertanks gelagert und wieder nutzbar gemacht werden.