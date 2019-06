Brauchtum in Kevelaer : Wie teuer darf die Kirmeswurst sein?

Foto: dpa

KEVELAER Die Kirmes in Kevelaer lockte Tausende Besucher an. Auch die Schausteller waren zufrieden. Kritik gab es allerdings an den Preisen. Die Verantwortlichen verweisen auf die steigenden Kosten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sebastian Latzel

Mit einem Feuerwerk ist die Kirmes in Kevelaer zu Ende gegangen. Die Buden sind abgebaut, geblieben ist bei vielen offenbar das Gefühl, dass die Preise angezogen haben. „Wenn die Preissteigerung so weitergeht, wird keiner mehr hingehen“, wird bei Facebook gemutmaßt. Von Seiten der Stadtverwaltung heißt es, dass man keinen Einfluss auf die Preise habe. Die bestimmen die Schausteller selbst.

Und auch die wissen, dass die Preise immer ein Thema sind. „Natürlich wirst du immer mal wieder darauf angesprochen, aber ich habe nicht den Eindruck, dass die Preise stark angezogen haben“, sagt Schausteller-Sprecher Dirk Janßen. An seinem Getränkestand etwa habe das Bier (0,25 Liter) 2,50 Euro gekostet. „Da liegen wir im ganz normlen Gastrobereich, und dieser Preis ist seit zwei Jahren stabil“, sagt Janßen.

INFO Auf Kevelaer folgt Geldern Saison-Eröffnung Mit dem Fest in Kevelaer wird traditionell die Kirmessaison am Niederrhein eröffnet. Daher ist das Event für die Schausteller immer etwas Besonderes. Geldern Achterbahn und Riesenrad, Fassanstich und Feuerwerk, Zuckerwatte und Lebkuchen – und jede Menge Besucher. An Pfingsten, vom 8. bis 11. Juni, kommt die Kirmes nach Geldern und mit ihr strömen jedes Jahr etwa 250.000 Besucher durch die Stadt. Die Preise sollen ähnlich sein wie in Kevelaer

Die Zeiten, in denen große Fahrgeschäfte zwei Euro gekostet hätten, seien nun einmal vorbei. „Bei Neuheiten wie dem Ghost Rider, der erstmals in Kevelaer war, bewegen wir uns bei den Investitionen im Millionenbereich“, erläutert der Schaustellersprecher. Vier Euro für eine Fahrt sei da normal, die Riesenschaukel „Nessy“ kostete 3,50 Euro, vier Fahrten gab es für zwölf Euro. Man müsse auch bedenken, dass die Energiepreise steigen. „Karussells drehen sich nun mal nicht ohne Strom“, so Janßen.

Unmut im Internet gibt es vor allem über die Preise im Imbisbereich. Eine Bratwurst für drei bis 4,50 Euro sei einfach zu teuer, einen Apfelpfannkuchen für fünf Euro hätte man zu D-Mark-Zeiten nie für zehn Mark anbieten können.

Janßen hat Verständnis dafür, dass mancher gerne weniger bezahlen würde. Aber auch der Mindestlohn würde dafür sorgen, dass die laufenden Kosten steigen. „Aber auch wir Schausteller wissen, dass es nach oben hin einen Punkt gibt, bei dem die Kunden nicht mehr mitziehen. Kirmes muss bezahlbar bleiben, auch für Familien“, sagt er. In Kevelaer gebe es auch zur Eröffnung eine Happy Hour mit reduzierten Preisen, und der ganze Montag sei als Familientag mit günstigeren Preisen etabliert.

Mit der Resonanz seien die Schausteller zufrieden gewesen. Auch das Wetter habe mitgespielt. Weniger zufrieden waren offenbar lediglich die kleineren Geschäfte wie Los- oder Wurfbuden. Die Preise dort seien früher etwas Besonderes gewesen. Heute habe man hier mit der Konkurrenz aus dem Internet zu kämpfen.

Eine kleine Bude ist aber weiterhin gefragt: „Entenangeln läuft immer noch super“, sagt Janßen.

Der Schaustellersprecher lobt die ganz besondere Atmosphäre in Kevelaer. Die Einbindung in das Fest der Geselligen Vereine mache die Veranstaltung einzigartig. Auch davon würde man profitieren. „Der Umzug mit dem Festkettenträger war einfach phänomenal und anschließend war der ganze Platz voll“, schwärmt Janßen.