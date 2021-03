Am Gymnasium Kevelaer : Vorbereitung auf das Abi in Corona-Zeiten

Mathematik-Lehrerin Felizitas Stüwe mit Mathis Teneyken am Gymnasium in Kevelaer. Foto: Gymnasium/Kardinal von Galen Gymnasium Kevelaer

Kevelaer Die Corona-Krise stellt auch die Abiturienten vor besonderer Herausforderungen. In Gruppen bereiten sie sich auf die Abschlussprüfungen vor.

Es ist die letzte große Hürde am Gymnasium, bevor es ins Studium oder Berufsleben geht: die Abiturprüfung. Für jeden Jahrgang bedeutet das Stress und Unsicherheit. Die Corona-Krise stellt Schülerinnen und Schüler, die in diesem Jahr ihr Abitur machen, vor besondere Herausforderungen. Um die Jugendlichen zu entlasten und sie noch zielgenauer vorzubereiten, werden am Kardinal-von-Galen-Gymnasium seit Februar sogenannte Fit-for-Abi-Kurse für die Fächer Mathematik, Deutsch, Englisch, Sozialwissenschaften und Biologie angeboten – größtenteils in Präsenz-, teilweise auch in Distanzunterricht.