Gottesdienste und Corona in Kevelaer : Die Basilika darf zu Ostern wieder richtig voll werden

Kevelaer Zwei Jahre gab es am Kapellenplatz wegen der Corona-Pandemie eine besondere Situation. Plätze in den Kirchen waren begrenzt – das ist jetzt vorbei.

Die Vorfreude auf Ostern ist im Wallfahrtsbüro diesmal besonders groß. Endlich hoffen die Verantwortlichen wieder auf Ostertage unter einigermaßen normalen Umständen. Zwei Jahre lang hat das Coronavirus auch in Kevelaer den höchsten Feiertag maßgeblich mitbestimmt. 2020 fielen alle Gottesdienste aus, im vergangenen Jahr war das Platzangebot in der Basilika auf 150 Gläubige beschränkt. Jetzt ist die Zeit des Abstandsgebotes in der Kirche vorbei, es haben wieder rund 700 Besucher Platz. Und der Bedarf scheint da zu sein, wie Rainer Killich, Sekretär der Wallfahrt berichtet. „Am Palmsonntag war der Gottesdienst um 11.45 Uhr schon sehr gut besucht. Mit den 150 Plätzen wäre wir da nicht hingekommen. Da waren bestimmt über 500 Gottesdienstbesucher da“, berichtet er.

Noch würden die Leute recht luftig sitzen. Man müsse sich ja erst daran gewöhnen, dass die Corona-Regeln auch in der Kirche gefallen sind. Gleichwohl will St. Marien nicht ganz darauf verzichten. Vom Bistum aus wird empfohlen, eine Maske beim Singen zu tragen und wenn der Banknachbar aus einem anderen Haushalt kommt. „Wir bitten die Besucher aber darum, immer eine Maske zu tragen“, sagt Killich. Entsprechende Hinweisschilder (auch auf Niederländisch) befinden sich an den Eingangstüren. „Natürlich ist das keine Pflicht, aber im Sinne der Sicherheit würden wir das begrüßen“, sagt Killich. Zumal ja auch im Moment ein Unbehagen bleibe, da die Zahl der Infektionen recht hoch sei. „Aber die Basilika ist sehr groß, die Ansteckungsgefahr daher nicht so groß. Unseres Wissens nach hat es auch keine Corona-Fälle durch einen Gottesdienst bei uns gegeben“, sagt Killich.