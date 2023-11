Die Folgen des Sturms im Kreis Kleve Orkan legt kurzfristig Niersexpress lahm

Torsten Matenaers, Pressesprecher der Gocher Feuerwehr, sagte am späten Nachmittag, dass man „im Dauereinsatz“ sei. Ganz ähnlich die Lage in Kleve. Am Mittag war ein Baum auf ein Haus an der Lindenallee gestürzt. „Der Baum lag schräg auf der Dachrinne, wir haben ihn mit Kettensägen entfernt“, sagte Florian Pose, Pressesprecher der Klever Feuerwehr. Zur Van-den-Bergh-Straße war man wegen einer umherwehenden Lichterkette ausgerückt, zudem war am Waldparkplatz an der Grenzallee ein Baum umgestürzt. Wenige Stunden später stürzte ein Baum auf einen Baucontainer an der Ringstraße.