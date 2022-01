Ordnungsämter im Gelderland zuständig : Maskenpflicht: Stichproben bei Corona-Treffen

Gelderland Die neue Schutzverordnung hat auch ganz konkrete Auswirkungen auf die Corona-Spaziergänge. Auch da müssten eigentliche Masken getragen werden. Doch das tun längst nicht alle.

Ebenso hält man es in Weeze , wie Bürgermeister Georg Koenen erläutert. Dort hatten sich am Freitag vor einer Woche etwa 30 Menschen am Cyriakusplatz zum Corona-Spaziergang getroffen. Da galt noch keine Maskenpflicht. Man werde das im Auge behalten und bei entsprechenden Hinweisen aktiv werden, so Koenen.

In zahlreichen Kommunen des Kreises registrierte die Polizei Corona-Spaziergänge: In Geldern (160 Teilnehmer), Kevelaer (43), Nieukerk (72), Wankum (20), Kleve (400), Rees (120), Emmerich (80) und Uedem (7). Alle Aktionen begannen Montag etwa zeitgleich um 18 Uhr. In Issum zogen 80 Spaziergänger bereits am Sonntag durch den Ort. In Weeze nach Angaben der Polizei etwa 30 Personen am Freitag. Keine der Aktionen war angemeldet, so eine Polizeisprecherin.