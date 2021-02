Haushaltsberatung in Corona-Zeiten in Kevelaer : Lange Beratung: Nach 60 Minuten wird gelüftet

Haushaltsberatung in Corona-Zeiten in Kevelaer

Kevelaer Der Kämmerer hat den Haushalt für die Wallfahrtsstadt eingebracht. Die Politik will darüber ausführlich diskutieren. In Corona-Zeiten nicht ganz einfach.

Der Bürgermeister rechnet mit einer Mammutsitzung, aber die soll trotz der Corona-Pandemie stattfinden. Am Dienstag, 2. Februar, steht die Haupt- und Finanzausschuss-Sitzung an. Und erfahrungsgemäß ist die Beratung über den Haushalt in dieser Sitzung intensiv und zeitraubend. Während im Rat später kaum noch über den Haushalt diskutiert wird, haben die Politiker in der Sitzung üblicherweise die Gelegenheit, ausführlich über die verschiedenen Punkte des Zahlenwerks zu beraten.