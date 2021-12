Kevelaer schreibt jetzt Auftrag für Untersuchung aus : Solar-Anlagen für Kevelaer

Kevelaer Die Politik hat beschlossen, dass untersucht werden soll, wie Photovoltaik-Anlagen auf bestimmten städtischen Gebäuden installiert werden könnten.

In der Sitzung hatte es von Vertretern der Energiegenossenschaft Niederrhein heftige Kritik am Verfahren gegeben. Einmal stellte man die Frage, warum der Auftrag für die Grobanalyse an eine noch junge Firma aus Freiburg vergeben worden sei. Zudem hätte mehr berücksichtigt werden müssen, wie viel der erzeugten Energie vor Ort verbraucht werden könne. Das sei entscheidend, weil sich ein Einspeisen in das Netz nicht lohne.