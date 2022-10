170 weitere Personen sollen kommen : Die Zahl der Geflüchteten steigt in Kevelaer weiter

Kevelaer Familien aus der Ukraine werden der Stadt nur eine Woche vorher angekündigt, da ist die Zeit knapp, um eine Unterkunft zu finden. Turnhallen sollen die letzte Lösung bleiben.

Die Zahl der Geflüchteten hat sich in der Marienstadt in diesem Jahr bereits fast verdoppelt. Insgesamt sind in der Stadt 300 Personen untergebracht, davon sind 122 in diesem Jahr neu zugewiesen worden. Und die Zahl wird weiter steigen, wie Stadtsprecherin Lena Hanenberg berichtet. In den nächsten zwei Wochen werden 17 weitere Geflüchtete kommen. Und längst sind es nicht nur Familien aus der Ukraine, die Schutz in Kevelaer suchen, sondern auch Personen aus vielen anderen Ländern.