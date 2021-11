Neue Investition für den Flughafen Weeze : Bodenstromgeräte für die Jets

Starteten den Betrieb der elektrischen Bodenstromgeräte am Airport: Landrätin Silke Gorißen, Bürgermeister Georg Koenen sowie Herman Buurman, Aufsichtsratsvorsitzender und Sebastian Papst, Geschäftsführer des Airport Weeze. Foto: van Offern/Markus van Offern

Weeze Ab sofort kommen am Airport Weeze elektrische Bodenstromgeräte zum Einsatz, die während der Standzeiten der Jets Energie für die Flugzeuge liefern.

Mit einer sechsstelligen Investition in die umweltfreundliche Versorgung der Flugzeuge auf dem Vorfeld wurde der Einsatz der dieselbetriebenen Geräte beendet. Die Mitglieder des Aufsichtsrats der Flughafengesellschaft, Landrätin Silke Gorißen sowie Bürgermeister Georg Koenen, Bürgermeister und Herman Buurman als Aufsichtsratsvorsitzender nahmen die neue Anlage gemeinsam mit Sebastian Papst, Geschäftsführer des Airport Weeze, jetzt offiziell in Betrieb.

Mit der Investition in seine technische Infrastruktur setze der Airport Weeze ein Zeichen für eine nachhaltigere Zukunft, heißt es. Die sogenannten GPU (Ground Power Units) liefern den Flugzeugen während ihrer Standzeit zwischen Landung und Start am Airport Strom für die bordeigene Versorgung. Bislang wurden in Weeze dieselbetriebene GPU eingesetzt.

„Die neuen Stromversorgungsgeräte sind ein Gewinn für den Flughafen und für die Umwelt“, meint Landrätin Silke Gorißen. „Die Investition in die neuen Bodenstromgeräte ist ein weiterer Baustein für den ressourcenschonenden und effizienten Flughafenbetrieb“, so Herman Buurman. „Unseren Airport Weeze kann man zu dieser wegweisenden und umweltfreundlichen Technik nur beglückwünschen“, sagte Bürgermeister Georg Koenen und Sebastian Papst ergänzt: „Das Abfertigungsteam hat die neuen Stromstationen in der Testphase bereits kennengelernt und schätzt sie sehr. Die Arbeit wird durch die Umrüstung erleichtert.“

Für die Passagiere des Airport Start Weeze sei die Umrüstung ebenfalls eine Erleichterung, da die Bodenstromgeräte emissionsärmer und beinahe geräuschlos seien.

„Die neue Technik ist zukunftsweisend und umweltfreundlich. Die E-GPU sind wirklich ein fortschrittliches Projekt, weil uns ökologisches und nachhaltiges Arbeiten am Herzen liegt. Es ist außerdem ein großer Vorteil, dass die Geräte von unserem am Airport erzeugten Solarstrom gespeist werden können“, erläutert der Flughafen-Geschäftsführer.

Vier der GPU am Airport Weeze wurden stationär installiert. Fünf weitere sind flexibel einsetzbar, so dass auch größere Flugzeuge auf den Parkpositionen versorgt werden können. Für die Inbetriebnahme der neuen Geräte musste in einem ersten Schritt zunächst die Strominfrastruktur der GPU geschaffen werden. Die erforderlichen Leitungen vom Transformator zu den neun Flugzeugpositionen wurden per Spülbohrverfahren unter der Betondecke des Vorfelds verlegt. Der Flugbetrieb konnte während der Arbeiten ungehindert weiterlaufen.