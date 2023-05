Verblüffender Auftritt im Bürgerhaus Wie Ingo Oschmann Weeze verzaubert

Oh Gott, was war denn das? Was Ingo Oschmann bei seinem Auftritt im Bürgerhaus Weeze auf der Bühne veranstaltete, musstest du nachher erst einmal sacken lassen. Der Ostwestfale plauderte in einem durch, kokettierte mit seinem Gewicht, röchelte ständig wie Horst Schlämmer und verblüffte die Zuschauer vor allem immer wieder mit irren Zauberkunststücken. Per optischem Trick ließ er seinen Kopf einfach mal wachsen oder schrumpfen – und welche Zahl Besucherin Lisa auf der Bühne würfelte, konnte er immer genau vorhersagen. Die Eventmanagerin schwor in der Pause hoch und heilig, dass nichts mit ihr abgesprochen war und sie Ingo Oschmann auch vorher noch nie gesehen hatte.