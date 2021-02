Attraktion für Kinder in Winnekendonk : Wenn der Schneehaufen zum Häuschen wird

Winnekendonk Viel Schnee macht offenbar erfinderisch. Im Vorgarten von Familie Hegmanns in Winnekendonk wurde aus der weißen Pracht ein Haus für Kinder gebaut.

So kam man gemeinsam auf die Idee, ein kleines Haus zu konstruieren, berichtet Sandra Hegmanns. Gewissermaßen ein ganz besonderes Iglu. Kurzerhand wurde ein großer Schneehaufen mit Holzbrettern einsturzsicher von innen verkleidet, so dass dort ein Eingang in eine kleine Höhle entstanden ist. Groß genug, dass Kinder in das Schneehaus passen. Denn für die wollte man etwas bieten, das es nicht alle Tage gibt.