Spezielles Training für Rennpferde in Weeze : Wenn Galopper in Rente gehen

Kalbeck Rennpferde beenden bereits in jungen Jahren ihre Karriere, weil sie zu langsam geworden oder verletzt sind. Mit den erfolgreichen wird oft gezüchtet – andere sollen lernen, es langsamer angehen zu lassen.

Schimmel Eaststorm tut sich sichtlich schwer mit seiner neuen Aufgabe. Das einstige Rennpferd soll zum Reitpferd umgeschult werden. Doch auf dem Reitplatz des Vereins Liberty‘s Home in Kalbeck bei Weeze läuft der temperamentvolle Wallach mal schneller, mal langsamer, als es seine Reiterin wünscht. Und auch bei den Wegen hat der Vierjährige seine eigenen Vorstellungen. „Er ist mitten in der Pubertät und sieht nicht sonderlich viel ein“, seufzt Anke Dahlhaus, die beim Training zusieht. Sie hat vor fünf Jahren den gemeinnützigen Verein gegründet.

Er kam zu Liberty‘s Home, laut Dahlhaus in Deutschland der einzige Verein, in dem Englische Vollblüter professionell auf ihre neue Aufgabe als Reitpferd vorbereitet werden. „In anderen Ländern ist das gang und gäbe“, sagt die 53-Jährige. In Deutschland würden die Tiere dagegen oft direkt aus den Rennställen an den erstbesten Interessenten verkauft, damit seien viele der Käufer überfordert. Das liegt zum einen am Temperament und dem Vorwärtsdrang dieser extra für das Rennen gezüchteten und hoch trainierten Vollblüter.