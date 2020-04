Politik in Coronazeiten in Kevelaer : Einlasskontrolle vor den Sitzungen

Auch der Rat wird im Konzert- und Bühnenhaus tagen. Dann wird es um den Peter-Plümpe-PLatz gehen. Foto: Latzel

Kevelaer Ausschüsse und Rat werden in Corona-Zeiten im Konzert- und Bühnenhaus tagen. Hier gibt es strenge Hygienevorgaben. Auch die Zahl der Besucher in den öffentlichen Beratungen ist begrenzt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sebastian Latzel

Der Bürgermeister hat es schon einige Zeit immer wieder betont: „Das Parlament der Kommune muss tagen, und das auch öffentlich“, so Dominik Pichler. Und dafür sind die Weichen jetzt gestellt. Nachdem die Verantwortlichen zunächst noch überlegt hatten, den Ausschuss für Gebäudemanagement am 7. Mai wie üblich im Rathaus tagen zu lassen, wird bereits diese Sitzung im Konzert- und Bühnenhaus stattfinden. Das solle so eine Art Testlauf sein, wie gut die Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen in dem Saal eingehalten werden können, so Ludger Holla vom Ordnungsamt. Zum Gebäudeausschuss werden noch nicht ganz so viele Besucher erwartet. Anders wird das am 13. (Haupt- und Finanzausschuss) und 19. Mai (Rat) aussehen. Dann steht die Umgestaltung der Peter-Plümpe-Platzes auf der Tagesordnung, und dann werden voraussichtlich viele Bürger kommen, um zu verfolgen, wie über den Platz diskutiert wird. Einige werden auch kommen, um in der Sitzung Fragen zu stellen.

Alle Gäste werden sich am Eingang einer Einlasskontrolle unterziehen müssen. Alle Namen werden notiert, um bei einer späteren Infektion nachverfolgen zu können, wer möglicherweise Kontaktperson in der Sitzung gewesen ist. Die Besucher müssen die Hände desinfizieren, im Saal soll wahrscheinlich Maskenpflicht gelten. Für Besucher, Politiker und Verwaltung.

Jeder wird genau registriert und bekommt eine Platzkarte für einen bestimmten Sitz. Die Besucher werden oben auf der Empore Platz nehmen. Überlegt wird noch, was mit den seitlichen Plätzen der Empore passiert. Ziel sei auf jeden Fall, dass der Abstand von 1,50 Meter eingehalten wird. Nach momentaner Planung werden etwa 45 Besucher Platz finden. Normalerweise müsste das reichen. „Wir wollen versuchen, niemanden abzuweisen, aber wenn zu viele kommen, ist irgendwann natürlich das Ende der Kapazität erreicht“, sagt Holla. Er bittet daher gerade beim Peter-Plümpe-Platz darum, dass sich Interessenverbände vielleicht absprechen, damit nicht alle Mitglieder kommen. Eine Übertragung der Sitzung im Internet ist nicht geplant.

Die Verwaltung geht davon aus, dass sich die Besucher an die Vorgaben halten. Überhaupt habe man in Kevelaer bislang gute Erfahrungen gemacht. Auch an den Schulen sei bislang alles gut gelaufen.

Am Wochenende hat das Ordnungsamt in Kevelaer und den Ortsteilen ganz engmaschig kontrolliert. „Und auch da war zu sehen, dass sich so gut wie alle an die Beschränkungen halten, es gab nur ein, zwei kleinere Personengruppen, die wir bitten mussten, sich aufzuteilen“, sagt Holla. Bislang habe die Stadt aber immer noch keine einzige Geldbuße verhängt.