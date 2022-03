Helma hilft in Kevelaer : Es geht um viel mehr als die Pflege

Kevelaer „Helma hilft“ heißt ein recht neues Angebot der Arbeiterwohlfahrt für Senioren in Kevelaer. Zwei Mitarbeiterinnen bieten kostenlose Beratungen und Hilfe in vielfältigen Bereichen an der Marktstraße 40.

Das Foto von „Helma“ hängt ganz groß und prominent an der Wand. Kein Wunder. Ohne Wilhelmina „Helma“ Janssen gäbe es das Angebot in diesen Räumen überhaupt nicht. Sie hatte verfügt, dass ihr Haus nach ihrem Tod in den Besitz der Awo übergehen sollte. Ziel soll sein, dass die Organisation Unterstützung für Senioren in Kevelaer anbietet. Eben das macht die Awo jetzt seit fast einem Jahr. Das Haus wurde verkauft, die Räume darin wieder angemietet. Für Awo-Geschäftsführerin Marion Kurth eine schöne Verbindung. „Denn jetzt finden die Angebote direkt im früheren Haus der Spenderin und ganz in ihrem Sinne statt.“ Zudem sei die Lage des Büros direkt in der City an der Marktstraße 40 ideal. Der große helle Raum liegt ebenerdig, ist gut zu erreichen. Nachdem wegen Corona noch nicht so viel möglich war, will die Awo jetzt hier richtig durchstarten. „Helma hilft“ nennt sich das Angebot. Zwei hauptamtliche Kräfte sind mit Diana Pau und Manuela Sohn-Schwarz eingestellt, die das Büro organisieren und koordinieren. „Wer Hilfe oder Beratung braucht, kann kommen. Wir sehen uns als Anlaufpunkt, der Fragen direkt beantworten kann oder als eine Art Lotse, der den Kontakt zu richtigen Ansprechpartnern herstellt“, erläutert Diana Pau. Sie räumt auch gleich mit einem offenbar weit verbreiteten Missverständnis auf. „Bei Seniorenangeboten wird oft zuerst an den Bereich Pflege gedacht, doch bei uns wird die Thematik viel weiter gedacht. Senioren sind heute bis ins hohe Alter aktiv. Sie suchen nach Möglichkeiten, im Alter Gemeinschaft zu erfahren.“