Kevelaer bekommt ebenfalls viele Meldungen Auch Geldern bekämpft Ratten in der Innenstadt

Nicht zu übersehen sind aktuell die Aufkleber in knalligem rot-orange, die an mehreren Schildern rund um den „Kleinen Markt“ in Geldern angebracht wurden. „Vorsicht! Rattengift“ ist darauf zu lesen. Menschen und Haustiere seien von den ausgelegten Ködern fernzuhalten. Als Gegenmaßnahme bei Vergiftungserscheinungen wird die Einnahme von Vitamin K1 empfohlen. Das klingt zunächst drastisch, immerhin befindet sich auf dem Areal auch ein Klettergerüst für Kinder. Hinweise wie solche Aufkleber sind laut Stadt allerdings verpflichtend anzubringen, wenn irgendwo Ratten bekämpft werden. Und das ist in der Innenstadt momentan der Fall. Denn mehrere Bürger hatten Ratten rund um die Kirche gesichtet und sich bei der Stadt gemeldet.