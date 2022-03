Gelderland hilft Flüchtlingen aus der Ukraine : „Wir lassen keinen auf der Straße stehen“

Kevelaer lässt als Zeichen der Solidarität mit der Ukraine die Fenster des Rathauses gelb und blau leuchten. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Gelderland In der Kreisverwaltung hat eine Arbeitsgruppe mit vorbereitenden Planungen für die Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine begonnen. Kevelaer sieht sich als „Sicherer Hafen“ in der Pflicht, den Menschen zu helfen.

Der Kreis Kleve bereitet sich auf die mögliche Ankunft von Geflüchteten aus der Ukraine vor. „Wir können noch nicht absehen, wann und wie viele Menschen in den Kreis Kleve kommen werden“, sagt Landrätin Silke Gorißen. „Aber wir bereiten uns bereits jetzt auf die Unterbringung von Kriegsflüchtlingen vor.“ In der Kreisverwaltung hat eine Arbeitsgruppe mit vorbereitenden Planungen begonnen. Die Verwaltung ist hierzu auch im Gespräch mit den kreisangehörigen Kommunen, um Unterbringungsmöglichkeiten abzustimmen.

Kevelaer hat beim Thema „Flüchtlinge“ schon vor längerer Zeit klar Position bezogen. Die Stadt gehört der Initiative einiger Kommunen unter dem Stichwort „Sicherer Hafen“ an, die sich besonders für die Aufnahme von Geflüchteten engagiert. Am Mittwoch will sich die Verwaltungsvorstandskonferenz im Rathaus mit dem Thema „Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine“ beschäftigen. „Klar ist für uns, dass wir eine besondere Verantwortung als Sicherer Hafen haben. Das gibt uns eine Verpflichtung, die Kevelaer auch gut zu Gesicht steht, weil wir eine Wallfahrtsstadt sind“, sagt Bürgermeister Dominik Pichler. Zudem gehöre es auch zur Solidarität, den Menschen ganz konkret zu helfen. „Wir können nicht sagen: Das ist alles ganz schlimm, aber geht bitte woanders hin.“ Pichler stellt klar: „Wir lassen niemanden auf der Straße stehen.“ Notfalls werde man Menschen aus der Ukraine auch in Turnhallen unterbringen. allerdings nur als letzte Möglichkeit und zum Übergang.

Info Keine Flugverbindung mehr nach Weeze Keine Flüge Normalerweise fliegt Ryanair zweimal die Woche von Weeze aus jeweils die Ziele Leviv, Kiew und Odessa in der Ukraine an. Seit dem 24. Februar sind die Flüge eingestellt, wie Flughafensprecher Holger Terhorst berichtet. Die Strecken sind vor allem für Familienbesuche und Flüge zu Freunden beliebt. Das deutet darauf hin, dass es in der Region zahlreiche Menschen mit Wurzeln in der Ukraine gibt. Keine Sirenen Am ersten Samstag im Monat gibt es im Kreis Kleve um 12 Uhr immer einen Sirenen-Probealarm. Dieser wird nun aber bis auf Weiteres aufgrund der aktuellen Situation ausgesetzt.

Problem sei in Kevelaer aber momentan, dass die Stadt den Mietvertrag mit dem Sporthotel vor gut einem Jahr gekündigt hat. Dort standen mehr als 100 Betten zur Verfügung. Die fehlen jetzt, und damit wird es bei der Kapazität für die Aufnahme eng. Pichler hofft aber auch darauf, dass es Initiativen aus dem privaten Bereich gibt. Ulrich Hünerbein-Ahlers vom Runden Tisch für Flüchtlinge in Kevelaer rechnet mit weniger Menschen als bei der Flüchtlingswelle 2015. Er habe das Gefühl, dass aktuell Frauen und Kinder in die Nachbarländer, etwa nach Polen flüchten, während ihre Männer das Land verteidigen, in der Hoffnung, dass es eine baldige Rückkehr gebe.

Vom Land wird darauf verwiesen, dass man konkrete Planungen zur Unterbringung der Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen habe. Das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration setzt dabei vor allem auf die Landesunterunterkünfte. Eine solche gibt es am Airport Weeze. Dort wäre Platz für 562 Personen, aktuell sind dort 504 Flüchtlinge aus anderen Nationen untergebracht. Die Gemeinde selbst bereitet sich auf die Aufnahme von Flüchtlingen vor, so Bürgermeister Georg Koenen. „Wir rufen auch alle Weezer auf, sich bei uns zu melden, die eine Unterkunft für Flüchtlinge aus der Ukraine zur Verfügung stellen könnten“, sagt er. Denkbar seien hier beispielsweise auch Ferienwohnungen. Wer helfen möchte, kann sich ans Ordnungsamt unter der Nummer 02837 910134 wenden.

Auch in Geldern laufen die Vorbereitungen zur Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine: „Die Stadt trifft zurzeit die entsprechenden Vorkehrungen, um im Bedarfsfall möglichst viel Platz für Geflüchtete anbieten zu können“, sagt Bürgermeister Sven Kaiser. „Neben dem Platzangebot in den städtischen Notunterkünften prüfen wir aktuell, welche weiteren Immobilien für die Aufnahme von Geflüchteten zur Verfügung stehen und geeignet sind.“

Aufgerufen ist auch die Bevölkerung: „Bürgerinnen und Bürger, die zurzeit über eine leer stehende Wohnung oder eine leer stehende Wohnimmobilie verfügen, die für die Unterbringung von Menschen mit Einwanderungsgeschichte in Betracht käme, bitten wir, sich bei uns zu melden“, sagt Gelderns neuer Beigeordneter Markus Grönheim. Angemietet würde die Wohnung von der Stadt Geldern. Wer über eine geeignete Wohnung oder Wohnimmobilie verfügt, wird gebeten, sich per E-Mail unter wohnung@geldern.de an die Stadt Geldern zu wenden.

Unabhängig vom Krieg in der Ukraine sei der Wohnbedarf für Menschen mit Zuwanderungsgeschichte ohnehin groß. „Neben Geflüchteten aus der Ukraine erwarten wir zurzeit auch noch afghanische Ortskräfte – also Menschen, die den deutschen Sicherheitskräften bei ihrem Einsatz in Afghanistan geholfen haben“, berichtet Grönheim. „Zudem leben in den Gemeinschaftsunterkünften der Stadt Geldern auch immer noch Familien und Einzelpersonen, die gerne eigenen Wohnraum hätten.“

Auch Straelen bereitet sich mit Hochdruck darauf vor, kurzfristig aus der Ukraine vertriebene Menschen aufzunehmen. „In den verschiedenen städtischen Unterkünften können wir sofort 20 Plätze bereitstellen“, erklärte Bürgermeister Bernd Kuse am Dienstag. Die zuständigen Mitarbeiter seien dabei, die Erstausstattung für die möglichen Bewohner zusammenzustellen. Wichtig ist aus seiner Sicht auch, den Flüchtlingen von Beginn an über den reinen Wohnraum hinaus Unterstützung zur Seite zu stellen. „Diesbezüglich führen wir parallel erste Gespräche mit den örtlichen Institutionen, um entsprechende Betreuung und Beratung der hier ankommenden Frauen und Männer gewährleisten zu können.“