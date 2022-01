Irrland soll besser ausgeschildert werden : Vier Punkte für mehr Sicherheit in Twisteden

Twisteden CDU, Grüne und SPD haben mit dem Ortsvorsteher einen Antrag gestellt, um die Verkehrssituation zu verbessern. Was genau gefordert wird.

SPD , CDU und Grünen haben einen gemeinsamen Antrag an den Bürgermeister gestellt, um auf Dorfstraße und Maasweg in Twisteden für eine Verkehrsberuhigung zu sorgen. Mit unterschrieben hat den Antrag Ortsvorsteher Paul Schaffers. Es geht dabei um vier Punkte.

Reduzierung auf Tempo 30 Die Höchstgeschwindigkeit soll für die Dorfstraße (von Wember Straße Kreisverkehr bis Dorfstraße Höhe „Dahlmannshof“) und den Maasweg auf 30 Stundenkilometer herabgesetzt werden. Die Anwohner würden kritisieren, dass auf der Dorfstraße und dem Maasweg das Verkehrsaufkommen auch durch Schwerlastverkehr so stark angestiegen ist, dass sie sich durch Lärm und Abgase in ihrer Lebensqualität beeinträchtigt sehen. Zudem liege eine Schulbushaltestelle im Kreuzungsbereich Dorfstraße / Maasweg, ohne sicheren Übergang für die Kinder. „Dieser Übergang vor dem Frisörgeschäft und der Sichtbereich wird durch parkende Fahrzeuge häufig verdeckt. Daraus ergeben sich laut Angaben der Anwohner gefährliche Schulwegsituationen“, heißt es in dem Antrag. Es werde ferner beklagt, dass die Bedarfsampel in Höhe der Grundschule oft von Verkehrsteilnehmern missachtet und bei Rot überfahren wird. Besucher von Kirche, Pfarrheim, Volksbank und Dorfplatz mit Arztpraxis seien einer erheblichen Verkehrsgefährdung ausgesetzt. Zudem führe der Verkehr zum „Irrland“ auf der Dorfstraße an Wochenenden und Feiertagen oft zu Staus.