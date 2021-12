Besonderes Aktion von APH in Kevelaer : Ziegenaktie unterm Weihnachtsbaum

Mit einer Aktie kann jeder über APH Ziegen für die Menschen im Niger sponsoren. Foto: APH/ROLAND KLEIN

Kevelaer Die Aktion pro Humanität hat ein besonderes Weihnachtsgeschenk im Angebot. Jeder kann gezielt Frauen im Niger helfen. Sabine Dicks vom „Goldenen Schwan“ in Kevelaer hatte die „Ziegen-Idee“ angestoßen.

Wie wäre es denn einmal mit einer Ziege unterm Weihnachtsbaum? Mit einem ungewöhnlichen Projekt möchte die Aktion pro Humanität (APH) aus Kevelaer Frauen im westafrikanischen Niger helfen und eine Zukunftsperspektive schenken.

„Buamtandi“ heißt die große Frauengruppe im Niger, die sich zusammengetan hat, um landwirtschaftliche Kleinstprojekte gemeinsam zu stemmen. „Buamtandi“ bedeutet übersetzt „Segen breitet sich aus“ – und da möchte die „Aktion pro Humanität“ (APH) aus Kevelaer gern auch ein bisschen nachhelfen.

Die besondere Geschenkidee von APH: Verschenke eine Ziege zu Weihnachten. Foto: Latzel

Zum Preis von 50 Euro kann man bei APH eine „Ziegenaktie“ erwerben – ein schönes Symbol für das, was mit der Spende erreicht wird: Für je 50 Euro werden die Kooperationspartner der APH im Niger, ein engagiertes Team um Erzbischof Lompo, eine Ziege kaufen und das Tier dann einer Frau aus der Buamtandi-Gruppe schenken. Als ganz praktische Hilfe zur Selbsthilfe gewissermaßen.

Die Ziege wird von ihrer neuen Besitzerin ein halbes Jahr lang aufgezogen und umsorgt, dann wird sie verkauft – der Verkaufserlös liegt in der Regel bei etwa 150 Euro. Mit dem Erlös kann die Ziegenbäuerin dann wieder eine neue Ziege kaufen und sie hat Geld übrig für die Familie, für Nahrung, für die Schulausbildung der Kinder, für die medizinische Versorgung der Familie.

Die Frauen ziehen die Ziegen auf und können sie für einen höheren Preise weiterverkaufen. Für die Spender gibt es eine symbolische Ziegenaktie. Foto: APH

„Das Geschenk einer Ziege an die Frauen auf dem Land, die zu den ganz Fleißigen, aber auch zu den ganz Armen unserer Welt gehören, schenkt Hoffnung und Perspektive und auch die Chance, überleben zu können“, so APH-Vorsitzende Elke Kleuren-Schryvers. „Diese Frauen und ihre Kinder, ihre Familien hungern regelmäßig, essen nur unregelmäßig. Sie fliehen vor dem IS-Terror mit nur einem kleinen Bündel an Habseligkeiten und fangen irgendwo im Land wieder neu an, da, wo es vermeintlich etwas mehr Sicherheit gibt. So eine Ziege gibt dem Alltag eine Struktur und eine Perspektive. Sie ist ein Friedensprojekt, weil Frauen aller Ethnien, aller Religionen, Musliminnen und Christinnen in gleicher Weise beschenkt werden.“

Natürlich kann man das Ziegen-Projekt auch ohne „Aktienkauf“ unterstützen. Man kann aber auch, und das ist die Grundidee, Ziegenaktien zu Weihnachten verschenken – an den Freund oder die Freundin, an Verwandte, an Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen… und somit gleich zwei Menschen gleichzeitig glücklich machen – einen Menschen hier und eine Frau im westafrikanischen Niger.

Und natürlich steht bei allem auch eine ganz große Aufgabe im Mittelpunkt: „Wir müssen helfen, dass die Menschen in ihren Heimatländern eine Perspektive für ihr Leben, für ihre Familien finden, denn hier in Europa warten mehrheitlich Uneinigkeit, Stacheldrahtmauern, Blockade und Abwehr auf all die, die übers Meer zu uns flüchten“, so Elke Kleuren-Schryvers.

Sabine Dicks vom „Goldenen Schwan“ in Kevelaer hatte die „Ziegen-Idee“ angestoßen. „Ich finde es wichtig, dass man weiß, was konkret mit Spendengeldern gemacht wird, dass man sieht, wo Hilfe ansetzt. Und es ist doch toll, dass ich als Niederrheinerin einer Frau im Niger so helfen kann.“ Und so kann man sich Info-Material nicht nur auf der Webseite der APH anschauen, sondern als Flyer im „Goldenen Schwan“ in Kevelaer auch abholen.

Die APH hat bei der Volksbank an der Niers ein Konto eingerichtet. (IBAN: DE39 3206 1384 4330 1300 11), Stichwort Ziege. Wer eine Aktie (natürlich gern auch mehrere) erwerben und/oder verschenken will, überweist bitte mit dem Zusatz „Ziegenaktie“, Name und Anschrift bitte nicht vergessen.

www.pro-humanitaet.de

