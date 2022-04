Aktion der Kita St. Franziskus : Kinder schicken Flaschenpost per Niers von Weeze nach Goch

Weeze Die Vorschulkinder des St. Franziskus Kindergartens in Weeze warfen eine Flaschenpost in den Fluss. Die Überraschung war groß, als eine junge Frau die besondere Fracht fand.

Nachdem die Vorschulkinder in einem Buch von einem Jungen gehört hatten, der mit einer Flaschenpost viele Abenteuer erlebte, stand für die KInder der Kita St. Franziskus fest: Wir wollen auch einmal eine Flaschenpost auf die Reise schicken. Die Knirpse suchten sich eine passende Flasche aus und gestalteten einen schönen Brief, auf dem sich jeder selbst malte. Da aber nicht jeder einfach etwas ins Wasser werfen darf, nahm die Kita-Leitung Kontakt mit dem Niersverband auf und holte sich da das Okay für die ganz besondere Postwurfsendung.

Drei Tage später ging Steffi Arpz in Goch am Ufer der Niers spazieren. Dort entdeckte sie eine Flasche und glaubte zunächst, nur Abfall gefunden zu haben. Dann bemerkte sie aber den Brief in der Flasche - es war die Post des Weezer Kindergartens. Umgehend nahm die junge Frau Kontakt mit der Kita auf und es wurde vereinbahrt, dass Steffi Arpz ein paar Tage später selbst in den Kindergarten kommt. Die Kinder ahnten von nichts, als eine fremde Frau in ihre Gruppe kam. Aber die Augen wurden riesengroß, als Steffi Arpz plötzlich die Flasche hervorholte. „Schaut mal, was ich gefunden habe“, sagte sie, und der Jubel war groß, als die Kinder „ihre“Post erkannten. Als Geschenk hatte die junge Frau aus Goch noch ein Glücksschwein für die Kinder mitgebracht.