Corona hatte auch Einfluss auf die Veranstaltung in Kevelaer : 1000 Teilnehmer bei Tamilen-Wallfahrt

Kevelaer Im vergangenen Jahr musste die Veranstaltung ausfallen, zu der sonst 10.000 Gläubige kommen. Diesmal konnte zumindest in kleinerem Rahmen gefeiert werden. Es gab mehrere Gottesdienste über den Samstag verteilt in Kevelaer.

Doch dank genauer Planung und Wahrung besonderer Vorschriften gelang es den Organisatoren, eine Wallfahrt zumindest in kleinerem Rahmen durchzuführen. Und so kamen am Samstag immerhin knapp 1000 Menschen in die Marienstadt. Sie prägten hier das Bild in der Innenstadt, auch wenn es den Tamilenmarkt an der Basilika diesmal nicht gab. Sonst kommen rund 10.000 Tamilen nach Kevelaer. Wegen der Corona-Vorschriften gab es über den Tag verteilt sechs Pilgerandachten in der Marienbasilika, an der nach Angaben der Wallfahrtsleitung bis in den Abend hinein jeweils rund 150 Gläubige teilnehmen konnten. Um 9 Uhr morgens fand der erste Gottesdienst statt, der wegen der besonderen Situation im Forum Pax Christi gewissermaßen unter freiem Himmel gefeiert wurde. Daran schlossen sich mit entsprechendem Abstand weitere Heilige Messen an. Dadurch sollte erreicht werden, dass die Teilnehmerzahl pro Gottesdienst reduziert war.