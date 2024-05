Rheinmetall in Weeze So läuft es an der Baustelle für die Kampfjet-Fabrik in Weeze

In dem neuen Produktionswerk von Rheinmetall Aviation Services in Weeze soll der Mittelrumpf des F-35A produziert werden. In Weeze rechnet man mit maximal 36 Mittelrumpfteilen pro Jahr. Die Kampfjet-Teile aus Weeze werden in der Endfertigungslinie von Lockheed Martin in den USA mit anderen Bauteilen zum hochmodernen Kampfjet zusammengesetzt. Die weitere Endmontage findet in Italien und Japan statt.