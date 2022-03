Predigten und Gebete in Kevelaer : Besondere Angebote in der Fastenzeit

Die Vorbereitung auf Ostern ab Aschermittwoch ist auch in Kevelaer eine besondere Zeit. Foto: Latzel/Latzel, Sebastian

Kevelaer Mit Gebeten, Predigten und Andachten bereitet sich die Wallfahrtsgemeinde auf Ostern vor. Zum Aschermittwoch gibt es das „Aschenkreuz to go“.

(RP) Zur Fastenzeit macht die Wallfahrtsgemeinde St. Marien eine Reihe von Angeboten für diese besondere Zeit der Vorbereitung auf Ostern. Die Fastenzeit beginnt traditionell mit dem Aschermittwoch. Im vergangenen Jahr machten die Seelsorger mit dem Format „Aschenkreuz to go“ sehr gute Erfahrungen. „Was eigentlich eine Notlösung für die Pandemie war, lockte viele Menschen zu uns, auch aus der Umgebung“, berichtet Bruder Wolfgang Meyer. Auch in diesem Jahr bietet das Seelsorgeteam daher wieder diese Form an. Das Aschenkreuz und einen Segen für die Fastenzeit kann man ganz unkompliziert am Aschermittwoch, 2. März, von 12 bis 14 Uhr und 15 bis 17 Uhr in der Kerzenkapelle empfangen.

Jeden Mittwoch in der Fastenzeit findet um 19.30 Uhr in der Beichtkapelle die Spätschicht statt. Freitags beginnt jeweils um 15 Uhr eine Kreuzwegandacht in der Beichtkapelle. Unterschiedliche Seelsorger gestalten diese Andacht. „So werden auch ganz verschiedene Blicke auf den Leidensweg Jesu ermöglicht, das ist das Schöne“, sagt Wallfahrtsdirektor Gregor Kauling.

Viele Blickwinkel liefert auch die Predigtreihe, die innerhalb der Fastenandachten an den Sonntagen jeweils um 15 Uhr in der Basilika gehalten wird. Unter der Überschrift: „Berührt! Sakramente: Zeichen der Nähe Gottes“ stehen die Sakramente der Kirche im Mittelpunkt. Pfarrer Kauling eröffnet die Reihe am 6. März mit dem Thema: „Taufe & Firmung – Wozu dann noch Priester?“. Die kommenden Sonntage führen dann über die Eucharistie (Bastian Rütten) und die Ehe (Diakon Klucken) zur Krankensalbung.

Andacht und Predigt am 27. März werden von Pfarrer Heiner Innig gestaltet. Im Anschluss an die Andacht besteht die Möglichkeit, die Krankensalbung oder einen Krankensegen zu empfangen. Die Reihe schließt mit der Predigt zum Sakrament der Versöhnung (Bruder Wolfgang Meyer) am 3. April um 15 Uhr. Dieses Thema spannt den Bogen zur Bußandacht am Nachmittag des Palmsonntags, 10. April.

Unter der Überschrift „Viertel nach Sieben“ finden an ausgewählten Tagen im Anschluss an die 18.30 Uhr-Abendmesse die „Stille Oase“ (Dienstag, 22. März), das „Marianische Friedensgebet“ (Dienstag, 8. März und Dienstag, 12. April) und das „Gebet vor dem Kreuz“ (Freitag, 18. März, und Freitag, 8. April) statt.

Die traditionelle Vigilfeier, gestaltet mit viel Musik und biblisch-literarischen Impulsen, findet am Freitag, 1. April, um 19.30 Uhr statt. Im Anschluss besteht die Möglichkeit zum Gebet, zum Gespräch, zur Segnung oder zur Beichte.

Wer aktiver werden möchte, ist am Samstag, 2. April, von 8 bis 18 Uhr, eingeladen, am traditionellen Pilgergang auf den Spuren der ersten Kevelaer-Pilger von Rees nach Kevelaer teilzunehmen.

Für diese und viele weitere Angebote sind alle Informationen unter www.wallfahrt-kevelaer.de und auf Plakaten in den Schaukästen am Kapellenplatz einsehbar.

(RP)