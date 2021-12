Aktion mit Jugendlichen der evangelischen Kirchengemeinde Kevelaer : Konfirmanden packen Weihnachtsgeschenke für die Tafel ein

Kevelaer Jugendliche der evangelischen Kirchengemeinde Kevelaer wollen mit dafür sorgen, dass auch Bedürftige zu Weihnachten Geschenke bekommen.

Erneut brachen sie den Rekord: Die Konfirmanden in der evangelischen Kirchengemeinde Kevelaer packten 94 Pakete. Diese werden der Tafel zur Verfügung gestellt, die diese wiederum an ihre Kunden weitergibt. Kindergarten- und Konfirmanden-Eltern gaben für die Aktion Sachspenden. Gemeindemitglieder gaben rund 400 Euro, mit denen für die Aktion eingekauft wurde. 2020 waren es noch 65 Pakete gewesen, angefangen hatte die Aktion vor ein paar Jahren mit gerade einmal fünf Paketen.

Die Aktion „Weihnachtspakete für die Tafel“ hat in Kevelaer bereits Tradition. Die Konfirmanden holen sich einen Schuhkarton, Teamerinnen und Teamer der Kirchengemeinde reichen in einer Reihe nacheinander Kaffee, Tee, Hygieneartikel, Gebäck, Schokolade und Weihnachtsschmuck an. Wichtig ist eine Kennzeichnung: Ist das Paket für einen Mann oder eine Frau? Entsprechend wird ein passender Shampooduft beigelegt. Die Teamerinnen und Teamer schnitten die richtige Größe Geschenkpapier zurecht, die Konfirmanden packten den gefüllten Schuhkarton in Geschenkpapier ein. „Meistens geht das bei mir schief“, bekannte ein Konfirmand vor der Aktion. Nun allerdings sind er und die anderen 18 Konfirmanden bestens auf das Geschenke-Einpacken zuhause vorbereitet.