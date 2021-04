Schule in Kevelaer bereitet sich auf Wechselunterricht vor : Gesamtschule: Alle 1400 Corona-Tests sind negativ

Kevelaer Ab Montag sollen auch alle Schüler wieder zum Schulzentrum kommen. Das Material für die Selbsttests ist da. Warum die Gesamtschule recht zuversichtlich ist.

Auch an der Gesamtschule Kevelaer rüsten sich die Lehrer für die Rückkehr der Kinder in die Schule. Ab Montag soll es wieder Wechselunterricht geben. Die Klassen werden dazu in zwei Gruppen geteilt. Eine hat am Montag, Mittwoch und Freitag Unterricht, die andere Dienstag und Donnerstag. Nach zwei Wochen wechselt der Rhythmus, damit alle Schüler die selbe Zeit in der Schule sind.