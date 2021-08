Wohnen auf dem Wasser in Weeze : CDU will Kies-Seen besser nutzen

Die Kiesseen haben für die CDU viel Potenzial, auch für den Tourismus (Symbolfoto). Foto: dpa/Swen Pförtner

Weeze Wohnen auf oder an dem Wasser sei eine reizvolle Alternative, heißt es. Denkbar ist für die Christdemokraten auch ein Freibad mit DLRG-Basis.

Wohnen auf dem Wasser, mit Blick auf den See? Oder lieber eine Lagune vor der Haustür mit Tretbootverleih, Promenade und Gastronomie-Angeboten? Die Ideen, die Studierende des Masterstudiengangs Landschaftsarchitektur der Hochschule Osnabrück zu den Kies-Seen in der Region vorstellten, waren vielfältig. Wie berichtet, stellten sie ihre Überlegungen Politikern und Bürgern im Bürgerhaus vor. Ideen, die auf viel Zustimmung trafen.

Auch die CDU war davon angetan, wie sie jetzt in einer Pressemitteilung erläutert. Die Präsentation habe eindrucksvoll gezeigt, welches Potenzial in den Seen rund um Weeze liege. Für die CDU Weeze gelte es nun, diese Chancen sukzessive zu nutzen und „konzeptionell als Ganzes zu hinterlegen“. Hierbei gelte es, neben dem bereits gezeigten Schwerpunkt vom Steegschen Feld bis zur Kendel das gesamte Gemeindegebiet zu betrachten.

Aus Sicht der CDU-Fraktion sind Ideen und mögliche Standorte für Rad- und Wanderwege, Reitwege an und zwischen zwischen den Seen, einem Freibad in Ortsnähe mit Basis für DLRG und Taucher mit den Genehmigungsbehörden abzustimmen. Auch wie und wo Wohnen auf oder am Wasser möglich ist, solle geprüft werden, so die CDU. Die gemeinsam diskutierten und beschlossenen Maßnahmen sollen in kurz-, mittel- und langfristige Maßnahmen unterteilt werden.

Bei der Weiterentwicklung des Konzeptes gelte es die Belange von Gruppen und Vereinen wie der Ortsbauernschaft und den Bürgern allgemein zu berücksichtigen. Daher plant die CDU neben einem Infoabend zu dem Thema auch entsprechende Workshops mit der Bevölkerung. Auch soll geprüft werden, welche Fördertöpfe für solche Projekte angezapft werden könnten.

„Die Seen bieten vielfältige Möglichkeiten, die sollte man auch nutzen und die Gewässer nicht einfach nur sich selbst überlassen“, hatte CDU-Fraktions-Chef Guido Gleißner bereits vor einiger Zeit gesagt. Vor allem wenn der CDU-Politiker in die Umgebung nach Xanten oder die Niederlande schaue, werde er ganz neidisch. „Da gibt es genug Beispiele, die zeigen, was auf einem Baggersee alles möglich ist“, sagte er da bereits.

