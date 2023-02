Ryanair bucht Flüge von Köln nach Weeze um So profitiert Weeze vom Flughafen-Streik

Die nächsten Streiks an deutschen Flughäfen laufen. Am Montag hat die Gewerkschaft Verdi an den Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn zu Warnstreiks aufgerufen. Viele Flüge fallen aus. Bereits am Freitag, 17. Februar, hatte ein Streik einen Großteil des Personenflugverkehrs in Deutschland lahmgelegt. An zahlreichen Flughäfen wie Frankfurt, Düsseldorf oder Hamburg ging an diesem Tag gar nichts. Und nun müssen sich Fluggäste wieder auf Einschränkungen einstellen. Das sorgt für Frust.