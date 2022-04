Gradierwerk in Kevelaer : Sole soll auch gegen Coronaviren helfen

Kevelaer Eine Studie zeigt, wie wichtig Aerosole für die Gesundheit sind. Eben darauf setzt die Stadt Kevelaer auch beim Gradierwerk. Das ist ein wichtiger Baustein auf dem Weg zum Kurort.

„Der Kevelaerer Atemweg mit seinem Gradierwerk bietet hier eine vielversprechende, sichere, nicht-medikamentöse, täglich nutzbare Hygiene- und Präventionsstrategie zur Befeuchtung der oberen Atemwege und zur Erleichterung der natürlichen Ausscheidung von inhalierten Schadstoffen“, so Hans-Josef Thönnissen, „so wird das Wohlbefinden des in der Sonne am Gradierwerk sitzen, Salz auf den Lippen schmecken und entspannt die beruhigende Wirkung des Atems spüren zusätzlich zu einer Therapie, und das völlig ohne Aufwand“.

Demnächst soll es die Sole auch zum Trinken am Empfangsgebäude geben. Zudem ist eine Vernebelungskammer geplant, in der die Sole vernebelt und der Effekt noch intensiver wird. Der Bauantrag für die Kammer ist gestellt. Ziel ist, dass noch in diesem Jahr mit dem Bau begonnen wird. Thönnissn rechnet mit einer Bauzeit von etwa sechs Monaten.

„Besonders dabei ist, dass das einzigartige Rekreations-Potenzial von Kevelaer durch zwei Quellen gespeist wird. Darum beneidet man uns in vielen Kurorten in ganz Deutschland,“ so Elke Kleuren-Schryvers. „Eine Quelle ist seit Jahrhunderten die Wallfahrt und das Pilgern mit all der spirituellen Kraft und Regeneration, die darin zu finden ist. Die zweite Quelle ist die „Kevelaer.Thermalsole“, welche ein enormes gesundheitliches Präventiv- und Therapie-Potenzial zu entfalten vermag, an dessen Anfang wir erst stehen mit der Realisierung des Gradierwerkes und der Nutzbarmachung der „Kevelaer.Thermalsole“ für die Atemwege,“ so die Kevelaerer Ärztin mit Blick auf weitere kurative, präventive und rehabilitative Anwendungsmöglichkeiten der Sole in den Bereichen der Dermatologie, Orthopädie und Rheumatologie im Sinne des Mottos „Gesund an Leib und Seele“.