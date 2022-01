Mikrozensus auch im Gelderland : Die jährliche Datensammlung

Kevelaer/Weeze Bürger aus 128 Haushalten in Kevelaer werden 2022 einen umfangreichen Fragebogen ausfüllen müssen. Der Mikrozensus startet wieder, der dem Land wichtige Informationen liefern soll. Die Teilnahme ist Pflicht.

Vor gut 2000 Jahren fand die vermutlich prominenteste Volkszählung statt. Da machte sich ein gewisser Josef mit seiner Frau Maria auf den Weg nach Betlehem, um sich in seiner Heimat registrieren zu lassen. Da passt es zeitlich gut, dass kurz nach Weihnachten traditionell auch der Mikrozensus startet. Der große Zensus ist schon einige Jahre vorüber, die Daten nicht mehr aktuell. Daher fragt das Statistische Landesamt (IT.NRW) jährlich noch mal eine Nummer kleiner nach. 80.000 Bürger in Nordrhein-Westfalen müssen einen Fragebogen ausfüllen, auch im Gelderland.

In Kevelaer müssen im Laufe des Jahres 128 Haushalte Auskunft geben, in Weeze sind es 56. Die Zahl richtet sich unter anderem nach der Größe der Kommune. Daher werden in Geldern auch gleich Personen in 208 Haushalten befragt. In Kevelaer startet die Befragung ebenso wie in Weeze im Februar. Wer befragt werden soll, findet eine entsprechende Mitteilung im Briefkasten. Die werden von „Erhebungsbeauftragten“ verteilt.