Motorräder starten in Kevelaer : Biker fahren für todkranke Kinder

Motorräder starten in Kevelaer

Für Kinder erfüllt sich oft ein Herzenswunsch, wenn sie im Beiwagen mitfahren dürfen. Am Samstag findet der große Konvoi der Motorräder für die gute Sache statt. Foto: Verheyen/Arno Verheyen

Kevelaer/Düsseldorf Die Motorradfreunde Free Biker Niederrhein aus Kevelaer beteiligen sich an einer Benefiz-Aktion für ambulante Kinderhospize. Am Samstag startet von der Marienstadt eine Fahrt nach Düsseldorf. Jeder kann mitfahren.

Es war ein beeindruckendes Bild. Vor zwei Jahren setzten sich mehr als 100 schwere Maschinen vom Restaurant „Alt Derp“ in Bewegung und fuhren mitten durch die Wallfahrtsstadt Richtung Düsseldorf.

Eine Aktion für den guten Zweck, die damals für viel Aufsehen sorgte und die jetzt in ähnlicher Form wiederholt werden soll, wie Arno Verheyen von den Free Bikern Niederrhein erläutert. Die Motorradfreunde aus Kevelaer hatten bereits vor zwei Jahren auf diese Weise Spenden für schwerkranke Kinder gesammelt, jetzt setzen sie sich erneut für die gute Sache auf ihre dicken Motorräder.

Diesmal ist der Erlös der Fahrt für ambulante Kinderhospizen bestimmt. Das Procedere ist einfach. Jeder, der mitfahren will, kommt am Samstag, 11. Juni, mit seiner Maschine einfach zum Restaurant „Alt Derp“. Ab 10 Uhr ist dort das Treffen. Die Teilnehmer zahlen eine Spende (in der Regel fünf bis zehn Euro) und dann geht es um 10.30 Uhr gemeinsam Richtung Autobahnauffahrt Sonsbeck und von dort weiter nach Düsseldorf.