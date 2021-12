APH-Päckchen für Kinder auf Lesbos : Kleine Überraschungen im Flüchtlingscamp

Lesbos/Kevelaer Die Aktion pro Humanität aus Kevelaer packte mehr als 600 Tüten auf Lesbos – mit kleinen Geschenken für Kinder. In dem Camp fehlt es an fast allem.

Gemeinsam mit der Flüchtlingsselbsthilfe-Organisation „Stand by me Lesvos“ hat eine kleine Delegation der „Aktion pro Humanität“ (APH) mehr als 600 Tüten gepackt – für die Kinder und Jugendlichen, die im Camp Kara Tepe leben. Schon mehrmals hat APH mit „Stand by Me Lesvos“ zusammengearbeitet – so wurden im Klarissenkloster Kevelaer Decken gesammelt und vor wenigen Wochen hatte sich vom Kapellenplatz aus ein Foodtruck auf den Weg nach Lesbos gemacht.

„Stand by Me Lesvos“ kümmert sich um die Menschen, die Strukturen im Camp, u die Versorgung mit Medikamenten, versucht Bildungsangebote zu machen. Sogar ein Abfall- und Entwässerungssystem ist auf die Beine gestellt worden. „Ich war tief bewegt nach dem Besuch im Lager, es hat mich ganz still gemacht, zu sehen, unter welchen Bedingungen immer noch Geflüchtete leben müssen – oft immer noch ohne Wasser, ohne Strom, ohne Heizung“, so APH-Vorstandsmitglied Peter Tervooren. „Mit dem Besch des Papstes vor einigen Wochen ist die Situation ein bisschen erträglicher geworden“, sagt Elke Kleuren-Schryvers. „Es gibt nun sanitäre Anlagen mit Wassertank und Solarzellen auf dem Dach.“ Die meisten Zelte sind einfachen Containern gewichen. Doch trotz EU-Hilfszusagen fehlt es an allem: „Es fehlt an Medikamenten, an Bildungsangeboten, an Diesel für die Generatoren, und es fehlt auch an Lebensmitteln“, berichten Omid und Raid – die Chefs zweier Selbsthilfegruppen. Die beiden kümmern sich um die Strukturen im Camp, unter anderem auch um die Corona-Aufklärung und die Impfkampagnen in Kara Tepe.