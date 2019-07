Ballonfestival in Kevelaer : Feuriges Spektakel begeistert die Besucher

Am Himmel sah man die Ballons nur am Sonntag. Das Ballonglühen erwies sich aber wieder als eindrucksvoller Zuschauermagnet. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kevelaer Sonderformen aus Russland und Ukraine begeisterten die Fans beim Heißluftballonfest in der Wallfahrtsstadt. Zahlreiche Besucher trotzten am Wochenende dem durchwachsenen Wetter. Starts waren teilweise nicht möglich.

Alle guten Dinge sind drei. Trotz der Wetterkapriolen am Wochenende konnten die Ballon-Piloten beim dritten Anlauf einen „Last-Minute-Start“ am frühen Sonntagmorgen hinlegen. Weder Freitag noch Samstag war eine Ballonfahrt bei den vorherrschenden Windverhältnissen möglich. Windstärken von durchschnittlich zwölf Knoten seien an den Tagen zu viel gewesen, informierte Event-Moderator Christoph Kepser von Antenne Niederrhein am Samstagabend die Zuschauer. Bis maximal sieben, acht Knoten seien Fahrten erlaubt, hieß es. Bei Windstärken von fünf, sechs Knoten am Sonntag durften rund 30 Ballonfahrer doch noch ihren festen Boden unter den Körben verlieren und in Kevelaers Lüfte emporsteigen. Auf diesen Moment haben alle gewartet. Nicht nur die aus ganz Deutschland angereisten Ballon-Piloten. Auch saßen die angemeldeten Mitfahrer auf heißen Kohlen und hofften darauf, dass eine Fahrt noch zustande kommt. Bis auf zwei Plätze waren nämlich sämtliche Fahrten ausgebucht, informierte Bernd Pool vom Kevelaerer Stadtmarketing. Für 229 Euro konnten Ballonfans mitfahren und die Wallfahrtsstadt einmal aus der „Google-Earth-Perspektive“ sehen. Unter anderem hob gegen sechs Uhr in der Früh auch die 47 Meter breite Gagarin-Raumkapsel ab. Die aufregende Sonderform ist eine Nachbildung des Russischen Raumschiffs „Wostok 1“, in der der erste Mensch ins All befördert wurde.

Am Samstag sorgte ein anderer Ballon bereits für großes Aufsehen. Der 68 Meter hohe und zwölf Meter breite Ballon in der Optik des Wasserzugturms des Moskauer Kremls imponierte den Besuchern gewaltig. Dieser wurde aufgrund der Windverhältnisse am Samstag lediglich mit heißer Luft aufgestellt und ähnelte dabei eher dem schiefen Turm von Pisa. Die Herstellung des Kreml-Ballons wurde 1997 von der russischen Regierung zum 850-jährigen Jubiläum der Stadt Moskau in Auftrag gegeben. Da kurz vor dem großen Festakt, der Ballonfahrer verstarb, hob der Kreml-Ballon zum 850. Geburtstag der Stadt nicht ab. Darauf schlummerte der außergewöhnliche Ballon für 15 Jahre in einer Russischen Kammer, bis er von der heute 61-jährigen Ludmila Samborskaja gefunden wurde. Durch Kontakte und glückliche Umstände fand sie den extravaganten „Ballon-Schatz“ im Jahr 2012. „Mir wurde gesagt, ich schaff’ es nicht, ihn zum Fliegen zu bringen, weil er so alt ist.“ Sollte sie es doch schaffen, dürfte sie den „Kreml“ behalten. Dass ließ sich Samborskaja nicht zweimal sagen und nahm die Herausforderung an. Schlussendlich gelang ihr es, den alten Ballon zum Fliegen zu bringen. Lediglich sieben Stunden Fahrzeit hat der fliegende Wasserzugturm bis heute auf dem Buckel.

Info Der erste Mensch im Weltall Gedenken Der Gagarin-Heißluftballon wurde in der Ukraine zum Gedenken an den ersten Mann im All, Juri Alexejewitsch Gagarin, gebaut. Ihm gelang es 1961 als erstem Menschen, mit der Raumkapsel „Wostok 1“ über die Höhe von 100 Kilometern Entfernung zur Erde zu gelangen.