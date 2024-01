Besonderes Projekt in Wetten Workshop für den Knoasehoff in Wetten

Die Geselligen Vereine Wetten haben auch 2024 eine Menge vor. Auftakt ist bereits am Freitag, 12. Januar. Dann findet die Jahreshauptversammlung ab 20 Uhr in der Gaststätte Zur Krautparsch (Restaurant Dalmatien) statt. An diesem Abend wird es dann unter anderem auch Informationen zum Projekt Knoasehoff geben.