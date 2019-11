Umweltaktion der Schüler der Katholischen Grundschule : Greta aus Wetten kämpft fürs Klima

Die Schüler der Katholischen Grundschule nahmen ganz à la Fridays for Future Müllzangen- und Sammeleimer in die Hand, um dem Dorf zu neuem Glanz zu verhelfen. Die Klima-Aktion wurde von den Kindern selbst vorbereitet.

„Wir hatten gerade das Thema Müll im Sachunterricht gemacht, da kamen Greta und Janne mit den Bildern an“, berichtet Klassenlehrer Marco Hegmann. Der Startschuss war gefallen. Die Grundschüler wollten was tun. „Die Aktion der Kinder sendet eine Botschaft, greift die momentane Klimathematik auf und ist wichtig für die Zukunft“, so Hegmann. Doch so ganz ohne Hilfe konnten die Grundschüler nicht loslegen. „Jedes Kind hat mir einen Brief geschrieben. Das fand ich so eine tolle Sache “, sagt Ortsvorsteherin Beate Clasen. Sie ist begeistert über die Eigeninitiative der Kinder. Mit offizieller Einladung sei Clasen zum Sachunterricht der Grundschüler zitiert worden um die Planung mit ihnen zu übernehmen.

Vergangenen Freitag war es dann soweit. In dicke Jacken eingepackt und mit Müllzangen bewaffnet, schwärmten die Grundschüler in fünf Gruppen aus. „Wir haben an der Grillhütte den meisten Müll gefunden“, sagt Greta über die Abfallfunde ihrer Gruppe. „Wir waren auf der Marienstraße, dem Friedhof und dem Sportplatz. Aber am meisten gefunden haben wir vor den Häusern“, berichtet Grundschüler Ben van Eickels. Der achtjährige Finn Ophey ist sehr schockiert über den Fund einer Sektflasche in einem Gebüsch am Parkplatz, nahe des Sportplatzes. Die Schüler nehmen die Aktion sehr ernst. „Die Kinder waren so motiviert für die Aktion. Viele konnten die Nacht vorher kaum schlafen“, sagt Hegmann lächelnd. Das Klima-Problem hat die Wettener Grundschüler wachgerüttelt. Nun wollen sie ihren Beitrag leisten. „Das ist ja auch ganz oft im Fernsehen“, weiß Grundschülerin Milla Aben. Deshab ist den jungen Klimaschützern auch der Name „Greta Thunberg“ nicht fremd. „Die macht was für den Klimaschutz und demonstriert auf der Straße“, erklärt die Wettener Greta.