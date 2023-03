Neuer Anbau und Sanierung Was an der Grundschule Wetten gebaut wird

Die Sanierung geschieht in mehreren Schritten: Im ersten Bauabschnitt wird demnächst der neue Anbau an der Südseite am Giebel der Schule in Richtung Franz-Terhoeven-Straße errichtet. Eben dafür müssen Schuppen und Garage abgerissen werden. Bürgerbusverein und Heimatverein, die diese bisher genutzt haben, finden Platz im Pavillon des Musikvereins in Wetten. Im Anschluss werden in den Osterferien ab dem 3. April sämtliche Versorgungsleitungen und Rohre für Strom, Wasser und Gas verlegt.