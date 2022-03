Offener Ganztag in Kevelaer : Noch Plätze in OGS an Grundschule Wetten frei

Noch Plätze in OGS an Grundschule Wetten frei

Wetten Die Awo koordiniert das Angebot. Es gibt den verlässlichen Halbtag und Ganztagsbetreuung. Für beide Angebote können Eltern ihre Kinder noch anmelden.

Der Bedarf an Plätzen für den Offenen Ganztag (OGS) steigt. In immer mehr Familien sind beide Eltern berufstätig, sie suchen Betreuungsmöglichkeiten für ihre Kinder. An der Städtischen Katholischen Grundschule Wetten gibt es schon seit langem ein OGS-Angebot in Trägerschaft der Awo für den verlässlichen Halbtag sowie die Ganztagsbetreuung. Hier sind auch noch Plätze frei.

Man betont das familiäre Miteinander zwischen der Schulleitung Anna Molderings, der OGS Koordinatorin Nicole Arians, deren Team sowie den Lehrkräften: „Eltern, Kinder und Kollegen schätzen die offene und positive Atmosphäre bei uns, ebenso wie die moderne, technische Ausstattung, die großzügigen Räumlichkeiten und den abwechslungsreich gestalteten Schulhof”, so die Rektorin. „In unserer OGS gibt es genügend Plätze für alle Kinder, die sich anmelden möchten“, betont Nicole Arians. Nie müssten Kinder wegen „Überfüllung” abgelehnt werden, dies sei dem guten Personalschlüssel und den weitläufigen Räumen geschuldet. Besonders toll fänden die Grundschüler, dass sie nach dem Unterrichtsschluss über den Schulhof in ein anderes Gebäude – in „ihre” OGS – gingen: „Das weckt ein Gefühl von Freizeit, der Schulalltag ist buchstäblich abgeschlossen”, so Arians. Lehr- und OGS-Kräfte arbeiten sowohl vormittags wie auch im Nachmittagsbereich Hand in Hand.