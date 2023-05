Auch Knoaseschießen Martin Moske schießt in Wetten den Vogel ab

Am nächsten Tag ging es mit dem Vogelschießen weiter. Nach der Schützenandacht marschierten die Petrus-Schützen in Begleitung des Wettener Musikvereins zur Vogelstange. Dort schossen zunächst alle Schützen mit, doch nach 18 Uhr war der Vogel immer noch nicht gefallen und so langsam gab man schon die Hoffnung auf, dass es dieses Jahr noch einen neuen Schützenkönig gibt. Dann nach 19 Uhr trat Martin Moske an die Vogelstange und wollte sich eigentlich nur den Schwanz des Vogels holen, doch das Schicksal wollte es wohl so, dass der komplette Rest mit runterfiel. Zuerst überrascht, überwog dann doch die Freude. So sicherte sich Martin Moske mit dem 446. Schuss die Königswürde.