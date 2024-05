Kirmes in Wetten Wetten feiert seinen Festkettenträger

Darüber hinaus sei Marten ein „Vollblutmusiker“, der nicht nur Trompete und Tenorhorn, sondern auch Klavier und Orgel beherrsche. Für alle Anwesenden beschrieb Clasen die Plakette, die mit dem neuen Träger an die Festkette angehängt wurde: Sie zeige Notenlinien, sowie die Wettener und die Lüllinger Kirche, denn Festkettenträger und Adjutantin pendelten jeweils zwischen diesen Orten hin und her. Dem Festkettenträger zu Ehren, der besonders die Kölsche Musik schätze, spielten die Musiker der Eintracht ein Arrangement von „Viva Colonia“. Klemens Marten sagte, er sei „mächtig stolz“, dass ihm sein Verein die Ehre der Festkette zuteilwerden ließ. Er dankte in seiner Rede vielen Helfern, ganz besonders aber seiner Frau Irmi, die ihm den Freiraum für sein Hobby gebe. Bei den Worten „du bist das Beste, was mir im Leben passiert ist“ kippte seine Stimme – so sorgte Marten für einen emotionalen Moment.