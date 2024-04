Unfallflucht bei Wetten Kleintransporter schneidet Kurve und fährt danach weiter

Am Samstag kam gegen 6.40 Uhr an der Kapellener Straße laut Polizei in Wetten zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 26-jähriger Fahrer eines schwarzen Mercedes Benz X-Klasse (Pick-up) war auf der Kapellener Straße in Fahrtrichtung Kapellen unterwegs. Auf Höhe der Einmündung zum Hoenselaersweg kam dem 26-jährigen Mann aus Kevelaer, der sich mit einem 34-jährigen Mann aus Kevelaer in der X-Klasse befand, ein weißer Kleintransporter entgegen. Laut Aussagen der beiden Männer hätte der Wagen mit polnischem Kennzeichen die Kurve geschnitten. Dadurch sei es zur Kollision gekommen. Der Mercedes wurde dadurch im Bereich des Außenspiegels auf der Fahrerseite beschädigt.