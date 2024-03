Große Müllsammelaktion Grundschule Wetten macht den Ort vor Ostern schön

Die Klassen hatten sich den Ort vorher genau in Zonen eingeteilt, so dass nun ganz Wetten und der Zauberwald sauber sind. Die Kinder staunten nicht schlecht, was sie alles unterwegs fanden. Es wurden Papier, Plastik und viele kleinere Dinge oder Verpackungen gefunden. Aber es lagen auch noch weit größere Dinge in der Landschaft. So sammelten die Kinder unter anderem zwei Fahrradräder, einen Leitpfosten und sogar eine Kühlschranktür ein.