Peace-Zeichen auf dem Friedensplatz Wetten setzt ein großes Zeichen für Frieden

Es war eine bemerkenswerte Aktion gewesen. Mitten auf dem Friedensplatz in Wetten sollte ein große Peace-Zeichen gestaltet werden. Und das Event kam bestens an. Viele beteiligten sich, zahlreiche Kinder malten mit Kreide am Friedenszeichen, auch ein deutliches Signal in den aktuellen Kriegs- und Krisenzeiten.