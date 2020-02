Erste Kappensitzung der Geselligen Vereine : Ekstase pur im Wettener Knoase-Saal

Wetten Wetten Die erste Kappensitzung der Geselligen Vereine Wetten war am Samstag wieder ein voller Erfolg und sorgte beim Publikum für Ekstase pur im Knoase-Saal am Marktplatz.

Am Samstag um 18.41 Uhr war es soweit: Der diesjährige Karneval erreichte Wetten. Die erste Kappensitzung der Geselligen Vereine Wetten nahm ihren Lauf und sorgte für Ekstase pur im Knoase-Saal am Marktplatz.

Ein wieder einmal großartiges Bühnenbild, welches die Niersbrücke des Dorfes zeigte, diente als heimatliche Kulisse und setzte die einzigartigen Auftritte in Szene. Ob Tänze, Sketches oder Büttenreden: Jeder Auftritt wies einen Heimatbezug auf, wurde gefeiert und die Akteure anschließend mit einer Rakete von der Bühne verabschiedet. Durch den Abend moderierte in gewöhnlich routinierter Weise Wilfried Hendricks. Begleitet wurde jeder Auftritt durch Live-Musik der Band „Jecksen Five“.

Im weiteren Programmverlauf traten wie schon in den Vorjahren wieder die „Stubbihüpfer“ auf. Sie überzeugten mit einer ausgefallenen Schwarzlicht-Choreo. Die ABBA-Tänzerinnen der „Union Sisters“ feierten ihr zehnjähriges Jubiläum und sind immer noch Feuer und Flamme für die Kappensitzung in Wetten.

Fazit: In Wetten stand an diesem Abend der Karneval komplett im Fokus und die Freude daran breitete sich aus. „Diesen Abend wird man so schnell nicht vergessen“, wird sich die Mehrheit der Anwesenden gedacht haben. Am kommenden Samstag wird dann die zweite Kappensitzung stattfinden, welche mit Sicherheit für eine ähnliche Stimmung sorgen wird.