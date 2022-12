Wieder Cäcilienfest Ehrungen beim Kirchenchor in Wetten

Endlich konnte wieder beim Kirchenchor St. Cäcilia wieder gefeiert werden. Gestartet wurde das Cäcilienfest mit einer Messe, die der Chor begleitete. Leider war die Chorleiterin Biggi Lehnen an diesem Tag verhindert, konnte aber glücklicherweise von Jessica Bücker vertreten werden. Danach ging es ins Waldschlößchen, wo Spiel, Spaß, Gesang und ein leckeres Abendessen auf die Chormitglieder warteten. In diesem Jahr konnten fünf Jubilare geehrt werden. Der wohl wichtigste und auch unglaublichste Programmpunkt an diesem Abend. Hatte der Chor doch mit Mäus Kröll, eine Sängerin die schon seit 70 Jahren im Sopran singt, Ute Moske ist seit 65 Jahren, Franz-Josef Vos seit 55, Wilma Vos seit 25 und Wolfgang Niederholz seit 40 Jahren dabei. Man kann also festhalten, dass es wohl sehr viel Spaß machen muss, im Wettener Kirchenchor zu singen. Diakon Berthold Steeger und der Vorsitzende Stefan Ophey gratulierten den Jubilaren und bedankten sich mit einem Blumenstrauß für die lange Mitgliedschaft. Dieses Jahr wurde der Abend von den Sängerinnen des Alt vorbereitet. Sie führten den Chor mit sehr viel Phantasie, Humor, Guter Laune und Gesang durch den Abend. Es war auch in diesem Jahr wieder ein gelungenes Fest. Wer gerne einmal dabei sein, und mitsingen möchte, kann sich sehr gerne unter 0152 55622794 an unseren Vorsitzende Stefan Ophey wenden. Verstärkung ist immer herzlich willkommen.