Benefizaktion in Weeze Hundefreunde engagieren sich fürs Tierheim Geldern

Am kommenden Samstag, 20. April, dreht sich in Weeze alles um das Thema „Hilfe, der Arzt kommt“. Dann lädt die Gruppe „Westies und andere kleine Hunde vom Niederrhein und aus Deutschland“ zu ihrer inzwischen 9. Benefizaktion zum Lokal „Jan an de Fähr“ ein. „Ich hoffe, wir können wieder mit Ihrer tatkräftigen Unterstützung punkten“, richtet sich Initiatorin Evelyn Cappell an mögliche Interessenten. Einlass ist ab 12.30 Uhr nur nach vorheriger Anmeldung. Beginn ist um 13.30 Uhr. Beim Restaurant „Jan an de Fähr“ am Höst-Vornicker-Weg 9 in Weeze an der Grenze zu Goch sind die Hundefreunde wieder im Wintergarten, auf der Terrasse und natürlich direkt an der Niers untergebracht.