Gastronomie in Aldekerk : Neue Pächter und die Dampflok

Marie Weertz und André Bourdoux haben alles für die Gäste im Alten Bahnhof Aldekerk hergerichtet. Foto: Bianca Mokwa

Marie Weertz ist die neue Wirtin des Alten Bahnhofs Aldekerk. Gemeinsam mit André Bourdoux wird sie das Konzept umsetzen. Immer donnerstags soll geöffnet sein.

Gespannte Erwartung wird nicht nur bei Eisenbahnfreunden am Samstag in der Luft liegen. Erwartet wird der Westfalendampf. Auf seiner Fahrt nach St. Goar macht er an verschiedenen niederrheinischen Bahnhöfen Station, damit Menschen, die die Reise gebucht haben, zusteigen können. Gestartet wird in Goch auf Gleis drei um 11.09 Uhr, in Kevelaer um 11.23 Uhr, in Geldern um 11.35 Uhr, in Aldekerk ist um 11.47 Abfahrt, bevor es weiter nach Kempen geht.

Geplant ist für den Hinweg, dass die Personenzugdampflok 78468 eingesetzt wird. Für Fans: Die 78468 ist die einzige betriebsfähig erhaltene 78er, die ehemalige preußische Baureihe ist T18, in Deutschland. Gebaut wurde die 78468 bei Henschel & Sohn in Kassel 1923. 22 Jahre lang war sie in Nordrhein-Westfalen, überwiegend im Raum Wuppertal, eingesetzt.

Info Noch wird am Biergarten gearbeitet Planung 2017 ging der Alte Bahnhof Aldekerk unter der Regie von Dr. Georg Kaser an den Start. In Kooperation mit „Straelemann“ ist ein Gin-Tasting in Aldekerk geplant. Für geschlossene Gesellschaften kann der Bahnhof Aldekerk an allen Kalendertagen gebucht werden. Ein Biergarten ist auch geplant.

Ab 1966 wurde die Lok in Hamburg eingesetzt, bevor sie am 10. Juli 1969 ausgemustert wurde. Nachzulesen ist das auf der Internetseite der Arbeitsgemeinschaft Westfalendampf, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, die alten Maschinen wieder zum Leben zu erwecken. Die Dampflok erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 100 Stundenkilometern und bringt 106 Tonnen auf die Schienen.

Um die Einfahrt der alten Lok gebührend zu feiern, wird am Alten Bahnhof Aldekerk eine Zugerwartungsparty vorbereitet. Ab 9 Uhr gibt es Frühstück. Für Marie Weertz ist das eine Premiere. Die 43-Jährige ist neue Pächterin des Alten Bahnhofs. Eigentümer ist Dr. Georg Kaser. Der Hausarzt kaufte das Gebäude und sanierte es von Grund auf. Er sei froh, mit Marie Weertz eine Pächterin gefunden zu haben, die den Alten Bahnhof mit Leben füllt. Immer donnerstags soll ab 17 Uhr wieder geöffnet sein. Es sollen verschiedene Buffets angeboten werden. Dafür sucht man noch Caterer, mit denen man zusammenarbeiten möchte. Eine Zusammenarbeit gibt es bereits mit den Straelener Feinkostexperten von Straelemann. Sie veranstalten am Samstag, 26. Oktober, ein Gin-Tasting. Ansonsten können die Räumlichkeiten auch als Veranstaltungsstätte gemietet werden.

Ebenfalls im Team des Alten Bahnhofs Aldekerk ist André Bourdoux aus Moers. Der Fachmann aus der Gastronomie-Beratung verrät, dass auch Weinverkostung eine Rolle im Alten Bahnhof spielen wird. Für noch mehr Fläche und Flair sorgt der Biergarten, der im nächsten Jahr entstehen soll. Der Alte Güterbahnhof wird als Lagerhalle ausgebaut.