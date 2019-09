Kevelaerer Kultur : Lesefest der Evangelischen Kirchengemeinde Kevelaer

Kevelaer Sie ist nicht zu übersehen. Seit fast einem Jahr hat die rote Telefonzelle mit Büchern ihren Ort auf dem Kirchplatz der Evangelischen Kirchengemeinde Kevelaer und wird fleißig genutzt. Gefüllt ist sie mit jeder Menge Lesefutter, nicht nur für altbekannte Bücherwürmer, sondern auch solche, die gerne mal ein bisschen Schmökern wollen und sich von der Leselust anstecken lassen wollen.

Dazu gibt es am nächsten Wochenende noch eine Extra-Gelegenheit. Am Sonntag, 8. September, veranstaltet die Kirchengemeinde ein Lesefest rund um die Bücherzelle.

Um 15 Uhr beginnt das alternative Gemeindefest mit einem Familiengottesdienst, der unter dem Motto „Das Buch der Bücher“ steht. Die Besucher dürfen gespannt sein, was sich dahinter verbirgt. Und wer schon eine Ahnung hat, der darf sich gerne überraschen lassen, was in dem Buch der Bücher noch alles zu entdecken gibt.