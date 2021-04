In Twisteden am Gagelweg : Unbekannte stehlen wertvolle Sättel von Reiterhof

In Twisteden am Gagelweg

Twisteden Ob sie sich auskannten, ist noch offen. Auf jeden Fall wussten zwei Täter genau, wo sie zu suchen hatten. Eine Kamera filmte den Vorfall.

Nach bisherigen Ermittlungen waren zwei Täter an dem Einbruch beteiligt. Das ist auf den Videos der Überwachungskamera zu erkennen, die die Tat am Montagmorgen zwischen 2.40 und 3.10 Uhr filmte. Darauf ist zu sehen, wie zwei Personen gewaltsam in die Sattelkammer des Reitergestüts am Gagelweg eindringen. Die Aufzeichnungen zeigen zwei Täter, die von der Reithalle aus ein Fenster der Sattelkammer ausbauen und die Beute dann durch das Fenster aus der Sattelkammer abtransportieren. Mit der wertvollen Fracht flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.