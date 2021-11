Kevelaer und Weeze nehmen die Bürger in die Pflicht : Wohin mit dem ganzen Laub?

In manchen Straßen wie der Wasserstraße in Kevelaer fällt viel Laub an. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kevelaer/Weeze Regelmäßig im Herbst stehen viele immer wieder vor einen Problem. Es sammeln sich jede Menge Blätter an, die Tonne ist schnell voll. Einen Service wie in Rees wo die Stadt Körbe aufstellt, gibt es in Kevelaer und Weeze nicht.

Bäume kennen keine Grundstücksgrenzen. Wenn sie ihr Laub abwerfen, ist es ihnen ziemlich egal wo die Blätter landen. Ob auf der Straße, dem Gehweg oder im Garten. Für manchen werden da im Herbst Besen und Harke zu den wichtigsten Arbeitsmitteln. Fast täglich muss mancher das Laub zusammenharken. Da kann ordentlich was zusammenkommen, vor allem wenn jemand in einer Straße woht, an denen viele Bäume stehen. In Kevelaer etwa an der Wasserstraße. Die Biotonne ist da schnell voll, stellt sich die Frage wohin mit dem vielen Laub.

Der ein oder andere wirft die Blätter dann auch schon mal in die Restmülltonne. Doch das ist nicht erlaubt, wie Klaus Heynen von der Stadt Kevelaer erläutert. „Laub gehört in die Botonne oder auf den Komposter im Garten“, sagt er. Und grundsätzlich seien die Bürger auch verpflichtet, Laub von städtischen Bäumen zusammenzuharken. Denn das gehöre in vielen Straßen mit zur Straßenreinigungspficht.

INFO So viel kostet die Biotonne Kevelaer Für die Biotonne sind in Kevelaer 78,30 Euro pro Jahr fällig (120 Liter). Für die 240-Liter-Tonne fallen 121,30 Euro an.



Weeze Die 120-Liter-Tonne kostet 73 Euro, für die 240-Liter-Tonne werden 118 Euro verlangt. Gebührenkalkulation Ende des Jahres werden üblicherweise die Gebühren für das kommende Jahr festgelegt. Es steht also noch nicht fest, wie teuer die Biotonne im Jahr 2022 sein wird.

Seiner Erfahrung nach reiche die Kapazität der Tonne auch für die Laubmengen aus. In Kevelaer gebe es nicht so viele große Bäume, deren Blätter auf private Grundstücke fallen. Ausnahmen seien der Bahnhof mit der Platanenallee oder etwa die Wasserstraße, in der viele alte Bäume stehen. In diesen Fällen hätten die Bürger aber die Möglichkeit, Kontakt mit der Stadt und dem Bauhof aufzunehmen. Die würden dann behilflich sein und eine Lösung für das Laub finden.

Praktischer Service: Die Stadt Rees stellt Körbe auf, in die die Bürger das Laub packen können. Foto: Latzel

Andere Kommunen wie Rees haben im Herbst einen besonderen Service. Sie stellen Körbe auf, in die die Bürger dann das Laub werfen können. Regelmäßig kommen Mitarbeiter des Bauhofs vorbei und saugen die Körbe leer. Praktisch. „Wir haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Die Leute sind dankbar für diesen Service“, berichtet der Reeser Stadtsprecher Jörn Franken. „Das machen wir inzwischen an vielen Standorten, vor allem dort, wo viele städtische Bäume stehen und dann eben auch viel Laub anfällt.“ Auch in Wohngebieten stehen in Rees die städtischen Laubsammelkörbe.

Für Kevelaer sei das keine Option, so Heynen. „Wenn wir Laubkörbe aufstellen könnte das dazu führen, dass die Leute da alles mögliche reinwerfen. Und für die Entsorgung müsste dann wieder die Allgemeinheit zahlen.“ Zudem würde der ein oder andere dann auch einfach die Biotonne abmelden und das Laub dann eben über Körbe der Stadt entsorgen, auch das sei nicht Sinn der Sache. Denn bereits jetzt könne man einen Trend in der Stadt ganz genau beobachten. Rund um die Friedhöfe melden besonders viele Leute ihre Biotonne ab. Der Verdacht: Viele nutzten den nahen Friedhof, um dort die Grünabfälle kostengünstig zu entsorgen.

Die Kommune hat früher auch mal den Service angeboten, sperrige Gartenabfälle abzuholen. Aber auch das habe dann dazu geführt, dass Leute mit großen Gärten hier ihre Grünabfälle im großen Still entsorgten. Auf Kosten der Allgemeinheit. Daher ist dieser Service wieder abgeschafft worden.

Auch in Weeze kennt Kämmerer Johannes Peters das Thema „Laub“ nur zu genüge. Immer wieder stöhne mal ein Bürger über die großen Mengen, die da im Herbst anfallen. „Aber die Leute haben dafür die Biotonne, zudem können sie das Laub auch zu Schönmackers in Goch bringen“, sagt er.