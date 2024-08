Lanuv meldet „erfolgreiche Reproduktion“ Wolfsrudel hat gleich sieben Welpen

Niederrhein · Die Zahl der Wölf wächst. Jetzt zeigt ein Video, dass ein Rudel in der Eifel gleich sieben Welpen hat. In einem Jahr werden sie auf Wanderschaft gehen, um sich ein eigenes Territorium zu suchen. Auch am Niederrhein?

05.08.2024 , 19:10 Uhr

Ein Wolfswelpe in einem Tiergehege, in der freien Wildbahn würde das Tier mit zwei Jahren auf Wanderschaft gehen (Symbolfoto). Foto: dpa/Z1018 Ralf Hirschberger

Lange Zeit war es ruhig am Niederrhein beim Thema „Wölfe“, bis es im Juli wieder Meldungen gab, dass Schafe angegriffen worden seien. Von dem Fall hatte ein Hobbyschäfer aus dem Wolfsgebiet Schermbeck berichtet. Der Kreis Kleve ist Pufferzone dieses Wolfsgebietes. Und auch wenn noch nicht nachgewiesen ist, dass wirklich ein Wolf dafür verantwortlich ist, ist längst Gewissheit, dass sich das Tier auch in der Region ausbreitet. Und ein Fall aus der Nordeifel zeigt jetzt, dass es auf absehbare Zeit immer mehr Tiere geben wird. Am 5. August meldete das zuständige Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (Lanuv) die neuesten bestätigten Sichtungen. Es geht um ein Video, das von dem Rudel in der Nordeifel aufgenommen wurde. Das Filmmaterial belegt eindeutig, dass sich die Zahl der Wölfe hier drastisch erhöht. Das Lanuv bestätigt eine „erfolgreiche Reproduktion“, wie es in der Pressemitteilung heißt. „Durch ein Video konnten sieben Wolfswelpen und ein Jährling (Wolf im zweiten Lebensjahr) nachgewiesen werden“, teilt das Lanuv mit. Insgesamt besteht dieses Rudel somit mindestens aus den beiden Elterntieren (Kennung GW2391m und GW2545f), drei Jährlingen (GW4000m, GW4001m und GW4035f) und sieben in diesem Jahr geworfenen Welpen. Die genetischen Ergebnisse beruhen auf den Untersuchungen des Senckenberg Forschungsinstituts in Gelnhausen und wurden ausnahmslos durch Losungsfunde erbracht. Von den Welpen gibt es noch kein DNA-Material, weil ja nur ein Video vorliegt. Mit gleich sieben Welpen dürfte das Rudel zu einem der größten in ganz Nordrhein-Westfalen zählen. Zum Vergleich: Niederrheinwölfin Gloria soll neun Welpen in drei Jahren aufgezogen haben. Junge, erwachsene Wölfe verlassen ihr Elternrudel mit etwa zwei Jahren, um sich ein eigenes Territorium und einen Partner zur Gründung eines Rudels zu suchen. Diese Jungwölfe gehen meistens allein auf Wanderschaft. Sollten die sieben Welpen in der Nordeifel überleben, werden auch sie sich ein neues Territorium suchen. Und das kann auch weit weg von der Eifel sein. Denn Wölfe legen auf ihren Wanderungen riesige Strecken zurück. Erst vor kurzem hatten Experten nachgewiesen, dass ein Tier 1200 Kilometer gelaufen war. Auch bei einem Wolf, der in Kevelaer Tiere gerissen hatte, konnte anhand von DNA nachgewiesen werden, dass er mehr als 1000 Kilometer gewandert ist.

(zel)